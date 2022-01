Inter-Venezia, le formazioni ufficiali

Simone Inzaghi cerca i tre punti contro il Venezia prima della sosta e per farlo si affida ai calciatori migliori. L’unico cambio rispetto all’undici tipo riguarda Darmian sulla corsia destra, che supera Dumfries come accadde in questo inizio di stagione. Per il resto formazione confermata e tandem offensivo composto da Dzeko e Lautaro Martinez.

Ci si aspetta di più proprio da loro. Sanchez può avere una nuova chance a gara in corso. Attenzione al pericolo giallo: sono tre i diffidati in casa nerazzurra. Brozovic, Vidal e Lautaro Martinez rischiano di saltare il derby. Le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

VENEZIA (5-3-2): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Modolo, Ceccaroni, Ullmann; Tessmann, Vacca, Cuisance; Henry, Okereke