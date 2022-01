Inzaghi: “Il campo di San Siro è ingiocabile”

Dopo la vittoria contro il Venezia, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN. “La squadra ci ha creduto fino alla fine, i ragazzi sono stati bravissimi considerando il periodo e le due partite coi supplementari, più quella di Bergamo e la problematica del gol subito che poteva darci un contraccolpo”.

“Il problema ora è il campo di San Siro, che diventa ingiocabile. Ora c’è la sosta, la società si sta attrezzando per porre un rimedio. Non è una scusante, perché si può fare meglio anche su un campo così. Ma da 20 giorni qui non si riesce a giocare. Porta a cambiare gioco sia noi che il Milan, che gioca un grandissimo calcio. Non è regolare, penso che le società porranno rimedio”.