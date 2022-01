Milan-Juventus, le probabili formazioni

Le scelte dei due allenatori a poche ore dall’inizio di un attesissimo Milan-Juventus, big match della 23° giornata di Serie A. Nel Milan tornano Tonali e Romagnoli, imprescindibili per Pioli. Se il centrocampista riprenderà in mano le chiavi del centrocampo, il difensore ex Roma affiancherà Kalulu. Krunic dovrebbe spuntarla su Bakayoko. Davanti ballottaggio Ibrahimovic-Giroud. Lo svedese non vede l’ora di sfidare la sua vecchia squadra.

Massimiliano Allegri arriva a San Siro con il coltello tra i denti ma deve rinunciare a Bonucci, Chiesa e Ramsey. De Ligt e Chiellini al centro della difesa, De Sciglio e Pellegrini (favorito su Alex Sandro) sulle fasce. Arthur e Rabiot si giocano un posto a centrocampo. Dybala e Morata guidano l’attacco bianconero. Le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Kalulu, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Arthur, Locatelli, Cuadrado; Dybala, Morata. All. Allegri.