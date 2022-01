Dzeko si è ripreso l’Inter

L’Inter si gode il nuovo Edin Dzeko. Quello massacrato dai tifosi e dalla stampa perché non segnava appartiene al passato. Il nuovo decide le partite con gol decisivi, proprio come successo ieri sera contro il Venezia a San Siro. La stanchezza e la scarsa lucidità hanno contagiato tutto il gruppo interista. Edin ha continuato a crederci e si è regalato una grande soddisfazione.

I nerazzurri arrivano alla pausa con la macchina in riserva e devono ringraziare il centravanti bosniaco se sono ancora davanti. A un solo gol dalla doppia cifra in campionato, Edin sa trascinare la squadra, collegare i reparti e far rifiatare i suoi. I tifosi dell’Inter gli chiedono soprattutto i gol, quelli decisivi. Con la marcatura di ieri sera, la stagione dell’Inter si è colorata di una nuova sfumatura. Dzeko è ora il leader carismatico di questa squadra.

di Riccardo Amato