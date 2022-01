Torino-Sassuolo, formazioni ufficiali

Manca poco al calcio d’inizio di Torino-Sassuolo, partita valida per il ventitreesimo turno del campionato di Serie A. Si sfidano due compagini che stanno ben figurando in questa stagione: i granata sono decimi mentre i neroverdi sono dodicesimi in classifica. Juric non può disporre di Djidji e ovviamente del capitano Belotti ma non ha grossi problemi di formazione: Brekalo e Praet agiranno alle spalle dell’unica punta Sanabria. Dionisi cambia i due terzini promuovendo titolari Muldur a destra e Kyriakopoulos a sinistra; ecco le formazioni ufficiali.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Gemello, Ansaldi, Buongiorno, Izzo, Angori, Baselli, Pobega, Linetty, Pjaca, Warming, Zaza. Allenatore. Juric

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; Berardi, Scamacca, Raspadori. A disposizione. Pegolo, Satalino, Ayhan, Toljan, Peluso, Ruan, Magnanelli, Rogerio, Defrel. Allenatore. Dionisi.