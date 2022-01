Spezia-Sampdoria, formazioni ufficiali

Tra poco c’è il fischio d’inizio di Spezia-Sampdoria, match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di una partita molto delicata visto che si affrontano la quindicesima e la sedicesima in classifica, solo 2 punti separano le due squadre che hanno poco vantaggio sulla zona retrocessione. Thiago Motta rilancia Verde e Manaj in attacco e si augura di dare seguito alla vittoria ottenuta la settimana scorsa a Milano contro il Milan. Inizia oggi la seconda avventura sulla panchina blucerchiata di Marco Giampaolo che subentra all’esonerato D’Aversa; ecco le formazioni ufficiali.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Verde, Kovalenko, Gyasi; Manaj. Allenatore: Thiago Motta.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Magnani, Augello;, Ekdal, Rincon, Thorsby; Candreva; Gabbiadini, Caputo. Allenatore: Giampaolo.