Napoli-Salernitana, formazioni ufficiali

Oggi pomeriggio alle 15 c’è Napoli-Salernitana, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Lo svolgimento del match è stato a rischio per i tanti positivi degli ospiti; caso rientrato e quindi il derby campano si gioca nonostante i tanti assenti nei granata. Spalletti ritrova per la panchina Lorenzo Insigne, ancora panchina per Matteo Politano e Victor Osimhen, in porta gioca Meret per l’indisponibilità di Ospina. Colantuono non può disporre di Frank Ribery e ha la coperta corta specialmente in attacco; ecco le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All.: Spalletti.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Delli Carri, Gagliolo, Bogdan, Veseli; Kechrida, Di Tacchio, Schiavone, Obi; Bonazzoli, Vergani. All.: Colantuono.