Il bosniaco prova a spegnere le voci di mercato attorno a lui con un ritorno anticipato dalle vacanze.

Ieri nel ritiro dell’Inter ad Appiano Gentile si è rivisto anche Edin Dzeko nonostante il rientro per i giocatori impegnati nella UEFA Nations League a giugno fosse fissato per mercoledì 13. Il bosniaco si è allenato già ieri quindi e questo è indice della sua professionalità oltre che della voglia di restare in nerazzurro nonostante non sia più una prima scelta.

Edin Dzeko

Con l’arrivo di Romelu Lukaku il suo minutaggio diminuirà drasticamente rispetto alla passata stagione ma questo pare non preoccupare l’ex Roma che conta di rendersi utile in un’annata particolare che sarà condizionata dal Mondiale di fine 2022 a cui lui non parteciperà. Anche per questa scelta di Dzeko parrebbe che l’Inter abbia mollato Paulo Dybala.

