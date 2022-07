Il centrocampista della Juventus Paul Pogba motiva la scelta di tornare a Torino e indica l’obiettivo per la prossima stagione.

Paul Pogba ha mostrato tutta la sua felicità per il ritorno a Torino in un’intervista al canale Twitch della Juventus. “Mi sento veramente bene, qui c’è un’atmosfera che non posso spiegare, sono molto felice e impaziente di iniziare con la Juve, che è la mia squadra. Cosa mi ha spinto a tornare? Ritrovare la gioia di giocare a calcio”.

Massimiliano Allegri

“Ho parlato con Allegri e altri ex compagni, da Cuadrado e Dybala che era qui fino a poco fa, poi anche con Nedved e Agnelli. Questa maglia è tutto per me. La Juve mi ha dato l’opportunità di essere Pogba. Voglio ridare tutta la gioia e il rispetto che ho ricevuto. E anche trofei, questa squadra merita di vincere ed essere prima. Numero di maglia? Ho ripreso la 10 che avevo lasciato al mio amico Dybala. Sono felice di essere tornato, ma lo sarò ancor di più quando riporteremo lo scudetto a casa. E speriamo anche altri trofei tutti insieme“.

