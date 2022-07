Il nuovo attaccante del Milan Divock Origi ha elogiato i suoi partner d’attacco indicando l’obiettivo per la prossima stagione.

Divock Origi non vede l’ora di scendere in campo col Milan, ecco le sue parole a DAZN. “Voglio essere al top per la prima giornata. Stiamo facendo il massimo per tornare il prima possibile, lavoro duramente giorno dopo giorno. Conquistare la seconda stella e quindi il ventesimo scudetto è l’obiettivo, è una delle prime cose che mi hanno detto Maldini e Massara“.

Olivier Giroud

“Mi hanno spiegato l’importanza di tutto questo. Olivier Giroud è un giocatore incredibile, parliamo di un campione unico, di grande classe. Sono felice di essere qui con lui e con Zlatan Ibrahimovic, uno dei più grandi giocatori della storia. È un esempio che con la giusta mentalità e la giusta costanza si può andare avanti all’infinito. Sarà ricordato per molto tempo e per molte generazioni. Non basterebbero le parole per descrivere la mia gioia di poter essere circondato da questi campioni che rendono più facile il mio lavoro“.

