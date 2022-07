La Roma ha presentato il nuovi terzino o esterno destro Mehmet Zeki Celik che ha le idee chiare sui suoi obiettivi personali.

Tempo di conferenza stampa di presentazione per Mehmet Zeki Celik: “La Roma è un grandissimo club. Mi ha lusingato che mi abbiano voluto fortemente, per me è stato un passo in avanti, un modo per alzare l’asticella. Conosciamo tutti il mister, è una motivazione in più lavorare con lui. Mi ritengo forte nella difesa, come difensore”.

Mourinho

“Posso migliorare però in alcuni aspetti difensivi e anche offensivi, contribuendo maggiormente alla fase offensiva. Mi sono trovato a difendere bene sia a 3 che a 4. Dovrà decidere il mister appena inizieremo a lavorare. Tutti vogliono essere titolari. Ho questo obiettivo ma so anche che Karsdorp ha fatto una stagione molto bella lo scorso anno, ha vinto una coppa. Ci sarà una bella e ricca competizione tra di noi”.

