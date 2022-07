L’allenatore Allegri parla in conferenza stampa per presentare le prossime amichevoli negli Stati Uniti della Juventus.

Queste le parole del tecnico Allegri sulle prossime amichevoli della Juventus: “Per noi innanzitutto è un piacere e un onore partecipare a questo tour contro squadre importanti. Riguardo a McKennie, è un giocatore importante per la Juventus. Lo scorso anno ha saltato gli ultimi 4 mesi per infortunio: farà parte del gruppo per questa tournée, non ci saranno Arthur, Chiesa e Kaio Jorge che sono infortunati. McKennie farà una grande stagione alla Juventus.“

Massimiliano Allegri.

Sul centrocampo: “Momentaneamente abbiamo 5 centrocampisti con Arthur fuori per infortunio. Porteremo con noi Fagioli, Miretti che rientrerà il 3 agosto dopo l’Europeo e il diploma, gli faccio i complimenti. Avremo anche Rovella, poi vedremo Ranocchia. Hanno qualità e bisogno di giocare alcune partite.“

Chiusura su De Ligt: “Come sapete tutti, ieri c’è stato l’incontro col Bayern Monaco. Ora De Ligt è ancora della Juve, si sta allenando bene. In questo momento è della Juventus, il mercato è aperto fino al 31 agosto. Sono contento di come si sta comportando la società, se partisse De Ligt saremmo pronti a sostituirlo nel modo migliore.“

