Altra grande prova dei talenti dell’Inter in Nazionale, ora Inzaghi si gode i suoi nelle mani dell’ex Spalletti

Ital-Inter, sembrerebbe questa l’espressione coniata dai tifosi (e non solo) per dipingere il gruppo nerazzurro che sta sempre più prendendo piede in Nazionale. Barella, Bastoni, Dimarco, Darmian e Frattesi. I primi quattro partono da titolari nella sfida contro Malta andando a costituire la spina dorsale della formazione (in particolar modo la difesa) azzurra.

L’ultimo invece entra e segna, confezionano il definitivo 4-0 e siglando il terzo sigillo personale nelle ultime due apparizioni in azzurro. Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi guarda e approva soddisfatto. I suoi gioielli brillano nelle sapienti mani dell’ex Luciano Spalletti.

L’articolo È ancora ital-inter, Inzaghi guarda i cinque nerazzurri di Spalletti proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG