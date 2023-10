Brutte notizie per l’attaccante del Torino Antonio Sanabria verso la gara con l’Inter, il granata ha subito minacce per lo sputo a Messi

Si prospettano ore decisamente difficili, le prossime in arrivo, per l’attaccante del Torino Antonio “Tony” Sanabria. Come da lui stesso riportato sul proprio profilo Instagram , il granata è stato vittima di minacce di morte (e con lui la sua famiglia) per il presunto sputo a Lionel Messi nel corso della gara con la Nazionale. La punta e il gruppo piemontese affronteranno l’Inter il prossimo weekend.

COMMENTO – «Mi vedo costretto a parlare per smentire quello che è successo ieri sera… Per il semplice fatto di vedere la mia famiglia colpita e subire molteplici minacce per un fatto mai accaduto. Non farei mai nulla del genere nei confronti di nessun compagno di professione o di nessuna persona per rispetto. Che esempio darei alle mie figlie commettendo un atto del genere? Vi consiglio di guardare tutte le immagini».

