È fatta col Milan, ma la firma slitta: rivelazione clamorosa, il Club culla un piano che lascia i tifosi senza parole

È fatta col Milan, ma la firma slitta. Il Club starebbe prendendo in seria considerazione una pista alternativa e clamorosa.

L’ennesimo passo falso in campionato riapre il caso Milan, alimentando ulteriori incertezze sul futuro del club. Tra le voci più forti, quella che riguarda Rafael Leao sembra essere la più scottante, con la possibilità di un addio già a giugno che si fa sempre più concreta, con una prima mossa già in atto. In parallelo, la scelta del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore per sostituire Conceicao restano temi cruciali. Le prossime settimane si preannunciano decisive per delineare la direzione del club, con il Milan chiamato a prendere decisioni fondamentali per la sua rinascita, cercando di risolvere i numerosi dubbi che aleggiano su Milanello.

Tensioni Gimenez-Conceicao e una firma che non arriva

Il clima al Milan non è certo dei migliori, con nuove indiscrezioni che svelano un rapporto burrascoso tra Gimenez e Conceicao, alimentando ulteriori tensioni all’interno dello spogliatoio. Furlani si trova ora di fronte a una vera e propria sfida, dovendo sbrogliare numerose matasse, tra cui una particolarmente spinosa: un rossonero avrebbe già raggiunto un accordo con un club, ma la firma del contratto continua a slittare, lasciando tutto in sospeso. Le prossime settimane saranno fondamentali per cercare di risolvere queste situazioni delicate e per capire in che direzione andrà il futuro del club.

È fatta col Milan, ma la firma slitta

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tra il Milan e Mike Maignan sarebbe già stato raggiunto un accordo verbale per il rinnovo del contratto, con un’intesa che risalirebbe tra fine novembre e dicembre. Il nuovo contratto sarebbe stato esteso fino al 2029, con uno stipendio che raddoppierebbe, passando da 2,8 a 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus. Tuttavia, la firma ufficiale non è ancora arrivata, poiché le parti hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione per valutare tutti gli aspetti dell’accordo. Se la trattativa dovesse arenarsi, il Milan potrebbe essere costretto a considerare la cessione di Maignan già nella prossima finestra di mercato per evitare di perderlo a parametro zero al termine del contratto attuale, fissato per giugno 2026. In questo scenario, il club rossonero starebbe anche monitorando il giovane portiere Lucas Chevalier del Lille, già nel mirino per un possibile futuro acquisto, visto il suo contratto in scadenza nel 2027.

