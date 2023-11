Paolo De Paola ha detto la sua in merito alla sfida tra Juve e Inter, in programma questa sera all’Allianz Stadium per la 13^ di Serie A

Senz’altro il match più atteso della 13^ giornata di Serie A quello tra la Juve e l’Inter, come scrive Paolo De Paola nel suo editoriale per Sportitalia.

LE PAROLE- «Ora toccherà al derby d’Italia con queste prospettive: l’Inter ha la rosa più forte e il centrocampo di maggior qualità ma ha problemi di numeri in difesa, la Juve sta prendendo coraggio ma non sa segnare. Chiesa piace a sinistra (come gioca in Nazionale) anche se Allegri lo piazza avanti come seconda punta. La sintesi è questa: entrambe giocheranno per il golletto di differenza ma l’Inter ha più possibilità di segnarlo. Una sfida di corto respiro. In ogni caso perdere non significa nulla».

L’articolo E’ il giorno di Juve-Inter, De Paola: «Sfida di corto respiro» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG