Morto oggi Artur Jorge: ex allenatore portoghese che ha guidato Porto, Benfica e Psg. Ecco il comunicato della squadra portoghese

IL COMUNICATO – L’Fc Porto piange la perdita di una delle più grandi figure della sua storia”, ha reagito così sul sito ufficiale il club che aveva vinto anche tre scudetti con Jorge come allenatore, oltre alla Coppa dei Campioni 87 con il successo per 2-1 nella finale contro il Bayern a Vienna. Jorge ha vinto in tutto 7 campionati portoghesi, quattro da giocatore con il Benfica e tre da allenatore del Porto, prima di guidare il Psg al secondo trionfo nella massima serie francese nel 1994. “È con profonda tristezza che la famiglia di Artur Jorge Braga de Melo Teixeira annuncia la sua morte questa mattina a Lisbona in seguito a una lunga malattia

