Si sta delineando il futuro societario dell’Inter: Steven Zhang deve risarcire il prestito fattogli da Oaktree entro maggio ma, come nelle previsioni, entro fine febbraio dovrebbero esserci grosse novità.

Tuttosport è abbastanza certo che il presidente del club sia vicinissimo all’accordo col fondo californiano per lo slittamento della scadenza del debito. Oaktree nel 2021 prestò 275 milioni di euro a Zhang che non ne ha utilizzati un centinaio; con gli interessi la cifra totale da restituire entro maggio 2024 sarebbe stata di quasi 385 milioni. Iniziano quindi le speculazioni sulla durata del nuovo accordo: secondo il quotidiano la nuova scadenza dovrebbe essere il 2026, ovviamente saliranno i tassi di interesse.

Prospettive future

Suning quindi pare destinata a restare ancora per diversi anni al timone dell’Inter; la situazione economica del club quindi non dovrebbe cambiare assai. La proprietà prende tempo e rivaluterà il tutto tra molti mesi: l’Inter continuerà con l’attuale modello di gestione che sta portando risultati. C’è il sogno seconda stella, la nuova Champions League che poterà incassi maggiori ed il nuovo Mondiale per Club che vuol dire 50 milioni di euro in cassa per la sola partecipazione: insomma si può guardare al futuro con ottimismo. Tuttosport sulla scia di quanto detto poc’anzi sostiene che l’Inter non dovrà per forza realizzare la cessione di nessun big.

