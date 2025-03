E se Pioli tornasse al Milan? Spunta una voce autorevole che svela molto più di un indizio: l’incredibile scenario

E se Pioli tornasse al Milan? Spunta una voce autorevole che svela molto più di un indizio. Ecco svelato cosa potrebbe accadere.

Il Milan, dopo la sconfitta contro la Lazio, ha messo seriamente in preventivo l’assoluta necessità di cambiare al termine della stagione. Continuare su questa strada non sarebbe sostenibile. Proprio in queste ore, si è tornato a parlare di “tensioni” nello spogliatoio, con scontri tra Conceição, Maignan e altri giocatori. La situazione non è affatto delle migliori, e a soli 11 partite dal termine, queste difficoltà potrebbero rivelarsi un grande problema. La squadra è chiamata a reagire in tempi brevi, ma l’incertezza interna potrebbe influire negativamente sulla capacità di centrare gli obiettivi stagionali.

Dal nuovo DS al nuovo allenatore: qualcosa si muove

Il futuro del Milan passerà sicuramente dal nuovo Direttore Sportivo, una figura fondamentale per determinare le scelte future, inclusa quella della panchina rossonera. A Milano, a tal proposito, circola una voce ben accreditata riguardo alla scelta che Cardinale avrebbe già in mente per questo ruolo cruciale. Più intricato, invece, appare il capitolo del nuovo allenatore. In realtà, ci sono ancora diverse opzioni in lizza, e la decisione finale sembra essere ancora lontana, con molti nomi sul tavolo e la necessità di fare una scelta che rispecchi le ambizioni del club.

E se fosse Pioli il nuovo allenatore del Milan?

Riccardo Trevisani, nel corso della puntata di Fontana di Trevi, ha parlato di Milan e di quello che è assolutamente il tema del momento: il successore di Conceicao. Il giornalista ha fatto un’analisi decisamente interessante e al contempo foriera di dibattito tra i tifosi. In particolare ha affermato:“Sergio Conceiçao non ha un chance di restare, ve lo diciamo da metà gennaio. Ci devono dare retta, noi l’anno scorso dicevamo Conte. Penso a Tare e a un allenatore che vada d’accordo con lui. Pioli? Sarebbe bellissimo per tutti…“

