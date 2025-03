Dal rinnovo all’incredibile cessione, dalla rivoluzione non si salva nemmeno lui: la “proposta” che fa tremare il Milan

Dal rinnovo all’incredibile cessione, dalla rivoluzione non si salva nemmeno lui. La prossima estate potrebbe regalare brutte sorprese.

Il Milan si avvia a grandi passi verso una profonda rivoluzione a giugno. Milanello potrebbe trasformarsi in un centro a porte girevoli, con nessuno realmente escluso da cambiamenti futuri. Conceição è pronto ad avviare una sua personale rivoluzione nella squadra già dalla prossima partita, ma è ormai certo che saluterà il Milan al termine della stagione. La società è già focalizzata sulla costruzione di un nuovo progetto, che potrebbe comportare un rinnovamento totale sia a livello dirigenziale che tecnico, con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano e internazionale. Il futuro rossonero appare segnato da una serie di scelte cruciali.

A giugno nessuno è davvero salvo: lo scenario

In Casa Milan si attendono decisioni cruciali, sia sul fronte giocatori che su quello societario. Il nuovo Direttore Sportivo è ormai una priorità assoluta, e per quanto riguarda il mercato, non si escludono sorprese. L’assenza della Champions League nella prossima stagione potrebbe aprire la strada a colpi di scena durante l’estate, con trattative inaspettate che potrebbero scuotere l’ambiente. Tra queste, potrebbe esserci un nome clamoroso che farebbe storcere il naso ai tifosi rossoneri, spiazzando prima di tutto e poi creando anche qualche malumore.

Dal rinnovo alla clamorosa cessione: la situazione

Il percorso del Milan in questa stagione si sta rivelando difficile, con la squadra che rischia di non qualificarsi per le competizioni continentali, un colpo sia sotto l’aspetto sportivo che economico. Questo scenario potrebbe portare – scrive Calciomercato.com – a un’estate di grandi cambiamenti, con la possibile necessità di valutare offerte per i giocatori principali, tra cui Reijnders stesso – fresco di rinnovo – data l’assenza dalla Champions League. L’interesse di club prestigiosi come il Chelsea verso Reijnders evidenzia il valore attribuito al giocatore nel panorama calcistico europeo. Anche se al momento non vi è alcuna trattativa concreta, le prestazioni del centrocampista attirano l’attenzione, e la fine della stagione potrebbe delineare nuove strategie di mercato per il Milan, con Reijnders che si trova nel mirino di grandi club europei.

Leggi l’articolo completo Dal rinnovo all’incredibile cessione, dalla rivoluzione non si salva nemmeno lui: la “proposta” che fa tremare il Milan, su Notizie Milan.