“E’ uno scandalo, non esiste”, Pellegatti “denuncia” una situazione insostenibile: “Non si può non dire mai nulla”

“E’ uno scandalo, non esiste”, Pellegatti “denuncia” una situazione insostenibile. Le parole del giornalista sono fortissime.

L’ultimo weekend di campionato è stato decisamente molto duro per il Milan. La terza sconfitta consecutiva dei rossoneri ha fatto molto rumore e ha aumentato la pressione su tutto l’ambiente. Si respira aria di grande cambiamento a Milanello, con Conceição pronto a fare scelte fortissime già a partire dalla trasferta di Lecce. Non solo, ma sono in corso riflessioni approfondite sul nuovo Direttore Sportivo e sul prossimo allenatore, che con ogni probabilità prenderà il posto di Conceição al termine della stagione. Il club è alla ricerca di una svolta e vuole costruire una squadra più competitiva per il futuro.

Carlo Pellegatti non ci sta e alza la voce

Prima di scrivere il futuro, però, è necessario affrontare il presente. C’è senza dubbio qualcosa che non va, e questa situazione si protrae ormai dall’inizio della stagione. Carlo Pellegatti ha deciso questa volta di alzare la voce, denunciando una situazione che, a suo dire, è decisamente pesante. Le sue parole hanno gettato ulteriore tensione sull’ambiente rossonero, che proprio in queste ore ha raggiunto un livello di insofferenza altissimo. La frustrazione è palpabile, e ogni mossa della dirigenza, così come le scelte tecniche, sono scrutinati con attenzione mentre il futuro del club è più incerto che mai.

“E’ uno scandalo, non esiste”: Carlo Pellegatti “denuncia” tutto

Carlo Pellegatti, dopo la sentenza di squalifica per Maignan e Pavlovic, sbotta sul proprio canale YuoTube e afferma: “L’uscita del portiere rossonero poteva anche non essere rigore, ma lo scandalo è il rosso al serbo. Questo perché sembrava potesse essere per intervento violento, cosa che non sembrava comunque possibile. No, è stato espulso per DOGSO, cosa che non esiste, mancano due, tre elementi”. Prosegue poi: “Non mi avete mai sentito fare tanto vittimismo, ma se non si dice mai nulla poi si passa per stolti. Non esiste il rosso per Pavlovic per chiara occasione da rete. Si è arrabbiato Fonseca, anche Conceicao. Un po’ con gli arbitri siamo stati sfortunati. Serve un faccia a faccia duro tra allenatore e giocatori? Mi sembra un azzardo. Se chiedete a Inzaghi, lui preferirebbe giocare contro un Milan senza Leao e Fofana. Dare due vantaggi all’Inter mi sembra un autogol. La guerra mi sembra l’ennesimo autolesionismo che non farebbe bene al Milan”.

