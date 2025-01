Ecco come Fonseca ha salutato i suoi ex giocatori. Lo rivela il Corriere dello Sport

Paulo Fonseca, dopo aver saputo nella “pancia” di San Siro dell’avvenuto esonero ha incontrato i suoi ormai ex giocatori rivelandogli tutto il suo rammarico.

In una serata che si è rivelata molto, molto difficile per il mondo Milan, l’eco delle parole pronunciate da Paulo Fonseca nello spogliatoio dopo il match rimbalza con forza nelle pagine della stampa sportiva.

La partita, che ha visto il Milan incapace nuovamente di ottenere una vittoria, aggiunge un altro capitolo alla serie di performance sottotono di questa stagione. Ma, oltre al risultato e l’espulsione, è l’inappellabile esonero di Fonseca a farla inevitabilmente da padrone.

Una serata da dimenticare

Il Milan si trova da tempo a che fare con una fase evidentemente critica. Il match di ieri contro la Roma ha finito per aggiungersi a una serie di prove fallite contro formazioni di diversa qualità in Serie A e ha messo in luce le difficoltà attuali del club. Benché il pareggio possa essere considerato un risultato giisto, le circostanze lo trasformano in un simbolo di una stagione sin qui tormentata, svelando un gap da colmare per rientrare nel novero dei pretendenti ad una posizione Champions.

L’epilogo di Fonseca

La situazione di Paulo Fonseca si è aggravata nel corso della serata. L’allenatore portoghese, già visibilmente teso dall’inizio del match, è stato espulso prima dell’intervallo, segnando un punto di non ritorno nella sua vicenda alla guida del Milan. Questo episodio ha preceduto l’esonero, un atto che il club ha portato a termine senza precedenti pubbliche dichiarazioni, operando dalle retrovie. L’atto finale di questa giornata travagliata è avvenuto lontano dai riflettori, nello spogliatoio, dove Fonseca ha avuto un ultimo scambio con la sua squadra.

Paulo Fonseca

Le parole nel silenzio dello spogliatoio

Nonostante la tempesta mediatica che avrebbe inevitabilmente circondato l’evento, il messaggio di Fonseca alla sua squadra è stato semplice e sincero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna le parole di Paulo Fonseca alla squadra sono state semplicemente queste: “Mi dispiace per come è andata”. Queste parole, pur nella loro brevità, offrono uno spaccato umano di una professionista che, anche per colpe non sue, ha comunque dato tutto quello che poteva dare.

Leggi l’articolo completo Ecco come Fonseca ha salutato i suoi ex giocatori. Lo rivela il Corriere dello Sport, su Notizie Milan.