Il Milan sceglie la scappatoia. Doppia beffa per Fonseca

Il tecnico portoghese viene esonerato a due giorni dal nuovo anno. Non una data casuale. Vi spieghiamo il perché.

Il Milan continua a far parlare di sé ma l’impresa del Bernabeu è ben lontana e la burrasca non è passata, anzi.

Dopo un deludente pareggio 1-1 in casa contro la Roma ecco la notizia dell’esonero di Fonseca, divenuta stamane ufficiale, e l’arrivo del nuovo tecnico, anch’egli portoghese: Sergio Conceicao. Per Fonseca però le brutte notizie non si sono fermate a tutto ciò.

Fine del percorso

Fonseca, dopo aver guidato il Milan per soli 42 minuti nella partita contro la Roma causa espulsione, è uscito dalla “pancia” di San Siro con la certezza che la sua era al comando della squadra era giunta al termine. La dirigenza rossonera gli ha comunicato l’esonero proprio dopo la conferenza stampa in cui il portoghese aveva espressa tranquillità sulla sua posizione all’interno del club. Già tutto ciò si configurerebbe tranquillamente come una beffa ma non finisce qui.

Ancora Portogallo

Con l’arrivo di Sergio Conceicao, ex calciatore di Lazio, Parma e Inter e ora successore di Fonseca, il Milan si appresta a scrivere un nuovo capitolo. Conceicao dovrà riportare il Milan in carreggiata per centrare almeno l’obbiettivo minimo: la qualificazione in Champions League. Non ci sarà nemmeno il tempo per acclimatarsi perché i rossoneri dovranno già prendere l’aereo per Riad dove venerdì sera sfideranno la Juventus. Ella semifinale di Supercoppa Italiana in cui Sergio Conceicao incrocerà come avversario suo figlio Francisco, ala proprio della Juve. Ma, tornando al secondo, e ancora piú beffardo, tiro mancino del Milan a Fonseca…

Paulo Fonseca

Questione di clausole

La parte più singolare di questa vicenda riguarda gli aspetti contrattuali legati all’esonero di Fonseca. Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha gettato luce su una clausola specifica che risparmierà al Milan il pagamento integrale dello stipendio dell’allenatore fino al 2027, anno in cui sarebbe naturalmente terminato il suo contratto in essere. Secondo quanto riportato, se l’esonero dell’allenatore fosse avvenuto nei primi sei mesi del suo incarico, Fonseca avrebbe avuto diritto al solo stipendio corrispondente al primo anno di contratto. Il Milan ha quindi scelto la scappatoia dell’esonero anche come paracadute economico; Fonseca percepirà solo la prima annualità del suo stipendio; davvero una doppia beffa per Fonseca.

