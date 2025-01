L’esonero di Fonseca come una serie TV. L’ex tecnico e la dirigenza ora a Milanello

Proprio in questi tarda mattinata sia Fonseca e il suo staff che Ia società nelle figure di Ibrahimovic e Moncada si incrociano a Milanello per l’ultima volta. Ecco i retroscena e cosa sta succedendo.

Il Milan si è trovato di fronte a una svolta cruciale ieri sera e ha scelto di separarsi da Paulo Fonseca. Questa è solo l’ultima puntata degli eventi serialmente negativi capitati al mondo rossonero nelle ultime settimane.

Tra risultati e mercato deludente, contestazioni verso Cardinale, Ibra, Furlani e Scaroni, accuse di scarso impegno verso i giocatori, rinnovi in bilico, clausole contrattuali e cambi in corsa l’ultimo mese di Milan sembra una serie TV. Quello che sta succedendo in questi minuti a Milanello non fa altro che confermarlo. Ma partiamo dalla scorsa estate…

L’estate degli incroci

In estate, le voci di corridoio suggerivano una forte inclinazione di parte della dirigenza del Milan verso L’ingaggio di Sergio Conceiçao, allenatore di origine portoghese e già noto al calcio italiano per i suoi trascorsi da giocatore con Lazio, Parma ed Inter. Nonostante questa preferenza, la scelta finale cadde su Paulo Fonseca anche perché all’epoca dei primi contatti Conceicao aveva appena rinnovato col Porto prima che le elezioni del club lusitano cambiassero le carte in tavola con il nuovo presidente Villas-Boas che decise di puntare su un altro nome. Quindi Conceicao era la prima scelta del Milan ma, in quel periodo, era ancora legato da un contratto in essere col Porto e solo dopo che il Milan decise di virare su Fonseca, Conceicao si svincoló unilateralmente dai Dragoes.

Conceicao in volo

Sergio Conceiçao è in partenza per Milano. La foto del prossimo tecnico del Milan in aeroporto è stata pubblicata dall’account X del sito web portoghese Cabine Desportiva. Il portoghese atterrerà nel capoluogo lombardo verso le 14.30 e andrà nel pomeriggio presso le strutture di Milanello per prendere confidenza con l’ambiente e per incontrare anche la dirigenza. Domani il primo allenamento diretto dal nuovo tecnico prima della partenza verso l’Arabia Saudita per la Supercoppa.

Sergio Conceicao

Fonseca e Ibra ora a Milanello

La giornata odierna segna la fine dell’era Fonseca al Milan e l’avvio di un nuovo capitolo sotto la guida di Conceiçao. Fonseca, insieme al suo staff, è stato visto per l’ultima volta al centro sportivo di Milanello, in procinto di ritirare i suoi effetti personali e lasciare definitivamente il timone della squadra. Contestualmente sono presenti a Milanello anche Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada molto probabilmente in segno di saluto a Fonseca e, a stretto giro di posta, per il benvenuto a Conceiçao. La giornata di oggi promette continue novità e retroscena; poco ma sicuro.

