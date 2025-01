Milan, esonero per Fonseca. Arriva Conceicao ma secondo la Gazzetta altri due grossi nomi erano in lizza

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport all’indomani del pareggio tra Milan e Roma conferma l’arrivo di Sergio Conceicao ma fa altri due nomi che erano stati valutati fino all’ultimo.

Una svolta improvvisa ma non inaspettata ha colpito il mondo Milan; Paulo Fonseca non è più l’allenatore dei rossoneri. La dirigenz del Milan ha deciso di porre fine all’incarico del portoghese, sollevandolo dal suo ruolo a soli 200 giorni dalla nomina.

Il nuovo allenatore del Milan sará Sergio Conceiçao, fermo da sei mesi dopo ben sette anni vincenti col Porto, con un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al prossimo giugno con opzione di rinnovo per un altro anno a favore del club. Cambia tutto insomma ma…com’è andata

Fonseca out

La crisi di fiducia nei confronti di Fonseca da parte della dirigenza milanista non è stata un fulmine a ciel sereno. Dopo una serie di risultati deficitsri che hanno visto il Milan scivolare all’ottavo posto in classifica (compreso il deludente 1-1 di ieri sera con la Roma), la decisione di un cambio alla guida tecnica è sembrata l’inevitabile conclusione di un rapporto ormai logorato. Nonostante alcune prestazioni memorabili, come le vittorie nel derby e contro il Real Madrid, le aspettative ,riposte in Paulo Fonseca affinché creasse un Milan di alto livello sono state disattese con errori però che non sono certamente imputabili solamente all’ormai ex tecnico milanista.

Conceicao in

Mentre Fonseca ha dovuto fare i conti con l’esonero, Conceiçao si appresta a prendere le redini della squadra, portando con sé un ricco bagaglio di esperienze internazionali e un staff di cinque persone. La sua prima sfida lo vedrà contrapporsi in Arabia venerdì 3 gennaio per la semifinale di Supercoppa Italiana alla Juventus dove gioca proprio sul figlio Francisco. Conceicao ha sottoscritto un contratto particolarmente originale che prevede la scadenza a giugno 2025 con possibilità per il Milan di rinnovarlo per un ulteriore stagione.

Nomi importanti scartati

La ricerca di un nuovo allenatore ha portato il Milan a valutare diverse figure prominenti nel panorama calcistico secondo la Gazzetta dello Sport, tra cui Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, per poi giungere alla decisione definitiva di affidare la guida tecnica a Sergio Conceiçao. Restano da chiarire le tempistiche di questa vicenda con una decisione presa dal patron Cardinale, il braccio destro Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani che sembra stata presa diversi giorni fa, se non settimane, e comunicato al diretto interessato Fonseca solo verso la mezzanotte di ieri.

Massimiliano Allegri

