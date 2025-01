Milan-Roma 1-1, le pagelle della Gazzetta dello Sport

Nella serata che vede l’addio di Paulo Fonseca al Milan e l’arrivo dell’altro portoghese Sergio Conceicao il Milan non va oltre l’1-1 con una discreta Roma. Ecco le pagelle della Gazzetta.

L’ALLENATORE

Fonseca 5

Rimette titolari Theo e Morata ma non batte la Roma. Milan sulle montagne russe e i punti dal 4° posto restano 8. Espulso per proteste. Poi l’esonero

IL MIGLIORE

Reijnders 7

Pericoloso su punizione, poi segna il nono gol ed è il miglior marcatore stagionale del Milan. É l’anima e il braccio armato del Diavolo. Super

IL PEGGIORE

Morata 5

Falisce il raddoppio a inizio gara. Solito movimento per dialogare con i compagni. Peccato che lasci l’area vuota. Quattro gol in Serie A sono pochi

Maignan 6

Para su Dybala e viene salvato dal palo su Dovbyk. Decisivo nel finale su El Shaarawy. Sembra infortunato invece resiste. Centesima in A senza sorriso

E. Royal 5

Più che il terzino destro, va sul centro-destra quando la difesa è a cinque e in fase di possesso fa la mezzala. Prova la conclusione, si batte, ma sbaglia tanto. Troppo

Gabbia 6

Respinte preziose ed è sempre al posto giusto. Guida la difesa, facendo quasi sempre ciò che deve. Anche quando si fa ammonire per fermare Shomurodov

Thiaw 5,5

Согро а corро continuo con Dovbyk. Dopo tante prove convincenti, stavolta va in difficoltà e soffre la fisicità dell’ex Girona. Qualche pezza comunque la mette

Hernandez 5

Di nuovo titolare e con la fascia di capitano, fa ammonire Hummels e impegna Svilar. Cala alla distanza e sbaglia più scelte. Generoso ma lontano dai suoi standard

Fofana 6,5

Altro giro, altro assist per Reijnders. Come a Verona. In mezzo è quello che ha le idee più lucide: deciso nei contrasti, fa girare bene il pallone. Insostituible

Fofana e Reijnders

Terracciano 5

Confermato mediaro a causa dell’emergenza, si dimentica alle sue spalle Dybala che segna 1-1. Lotta senza trovare i punti di riferimento. Out all’intervallo

Chukwueze 6

Prestazione con tante iniziative e uno contro uno. Commette diversi errori, ma sfiora sia il gol e sia l’assist decisivo. Ko per un infortunio alla coscia sinistra

Jimenez 6,5

Inizia con una magia da fuoriclasse e una punizione dal limite conquistata. Poi gli prendono le misure, ma nega un gol “fatto” a Pellegrini. Chiude a destra

Bennacer 5,5

Assente dalla Serie A da 4

mesi e mezzo, va dentro a inizio ripresa. Ha le

geometrie giuste e arriva al tiro. Ancora però non può avere i ritmo-gara. Da rivedere

Abraham 5,5

Al posto dell’infortunato Chukwueze, si batte e aggiunge qualche buon movimento. Anche stavolta però non segna. Ed è quello il suo

compito principale

Camarda s.v.

Dentro per gli ultimi 5 minuti più recupero. Per provare a dare l’ultima scossa. Non arrivano palloni giocabili anche se lui corre molto, pure per aiutare in difesa

