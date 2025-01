Milan, la Curva Sud non molla un minuto. I cori della feroce contestazione a Cardinale

Ieri sera prima, durante e dopo il match finito in parità contro la Roma, il coro che ha dominato l’aria di San Siro è stato uno solo. La contestazione, tra fatti e parole, ad un progetto che non funziona.

Il match tra Milan e Roma si ieri sera ha assunto contorni ben più significativi di un semplice match di campionato. Ci si giocava tanto ma gran parte della situazione in casa Milan Er già stata decisa.

Le dinamiche extracalcistiche ormai la fanno da padrone nella tana del diavolo con protagonisti i tifosi rossoneri, la dirigenza e l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca.

Altra delusione

Il Milan ha concluso l’incontro con un pareggio per 1-1, risultato che a poco serve per le ambizioni di Champions League. Questo esito ha alimentato ulteriormente le frizioni tra la base dei tifosi (nessuno escluso con ovviamente gli ultras a farla da padrone) e la gestione del club, con la Curva Sud che non ha esitato a manifestare il proprio dissenso. Fin dal popolarsi dei settori più caldi sono partiti cori indirizzati principalmente a chi in questo Milan le decisioni le prende con nessuno accenno a chi invece la faccia c’è l’ha sempre messa: Paulo Fonseca.

La serata di Fonseca

La partita ha conseguenze immediate anche sul futuro dell’allenatore Paulo Fonseca che, nel marasma delle ultime settimane avrà sentito la parola “esonero” più volte di un “ciao”. Fonseca appare sereno e festeggia al vantaggio rossonero di Reijnders per poi prendersi in due minuti (tra il 40esimo ed il 42esimo) una prima ammonizione dall’arbitro Fabbri per proteste dovute ad un fallo non sanzionato di Saelemaekers su Jimenez ed essere 120 secondi dopo espulso a seguito del rigore non assegnato al Milan per fallo di Pisilli su Reijnders. Fonseca imbocca per l’ultima volta il tunnel di San Siro; a fine partita, ignaro di non essere già più l’allenatore del Milan, parla in conferenza stampa per poi essere messo al corrente dalla dirigenza attorno alla mezzanotte: esonerato.

Contestazione: le parole

Durante la partita, un coro di pura rabbia e contestazione ha echeggiato dalla Curva Sud, cuore pulsante del tifo milanista, per poi rimbalzare sui vari settori di San Siro. “Cardinale devi vendere, vattene, vattene!”, sull’aria del famoso cha cha cha di “Sway”. I milanisti hanno espresso il proprio totale disse sl nei confronti di Gerry Cardinale, invocando la vendita del club con slogan alquanto espliciti e rivendicando l’importanza del milanismo con i già famosi “Il Milan siamo noi” e “noi non siamo americani“.

