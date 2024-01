Ederson allo scoperto: «L’interesse della Juve? Per me è meglio così…». Le parole del centrocampista dell’Atalanta

Ederson a Sky Sport, dopo Atalanta-Frosinone, ha parlato così delle voci di mercato.

EDERSON – «Essere cercato da grandi club come la Juventus? È normale questo quando si apre il mercato, che salti fuori qualche situazione. È successo in Brasile, è successo quando ero alla Salernitana. Per me è meglio così, significa che sto facendo bene e che ci sono tante persone che mi guardano. Succede sempre con il mercato, ma la cosa più importante è fare bene all’Atalanta e sto facendo benissimo qui».

