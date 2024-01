Tebas al veleno contro la Superlega: «Prendono tutti per idioti!». Le parole del presidente della Liga

A La Gazzetta dello Sport, Tebas torna a tuonare contro la Superlega.

SUPERLEGA – «Non credo proprio. Quando i club si rendono conto che dai campionati nazionali non hanno accesso diretto al primo livello della Superlega, ma solo alla ‘Serie C’ voglio vedere se accettano. Per questo io lo chiamo Bernd Copperfield. Per me è un mago. Un mago che prende tutti per idioti. I club per primi. E poi noi della Liga, quelli della Premier League, della Bundesliga, voi della Serie A, e i dirigenti di Sky, di Dazn, di Telefonica, e degli sport americani».

IN ITALIA C’È DI PEGGIO DEL BARCELLONA – «Il Barcellona quest’estate ha speso 3 milioni di euro, e in inverno al momento zero. Il sistema dice che il Barcellona può comprare solo se vende e risparmia il 60% nel salario del nuovo giocatore perché deve diminuire la massa salariale. E occhio che ci sono varie squadre italiane che perdono più del Barcellona».

