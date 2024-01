Mercato Juve, Djaló e Adzic a Torino in giornata! Sono attesi allo Stadium per Juventus-Sassuolo

Tiago Djaló e Vasilije Adzic sono i primi colpi firmati Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna in questa sessione invernale di mercato. Entrambi sono già attesi a Torino.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i due nuovi acquisti sono attesi in giornata e questa sera dovrebbero essere allo Stadium per Juve-Sassuolo.

The post Mercato Juve, Djaló e Adzic a Torino in giornata! Sono attesi allo Stadium appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG