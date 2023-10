L’ex calciatore del Napoli, Edmundo, si è espresso così in merito alla lotta scudetto di quest’anno tra partenopei, Inter e Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Edmundo, ex calciatore del Napoli, ha parlato così dell’Inter e della lotta scudetto.

LE PAROLE – «Il Napoli può rivincere lo scudetto anche se l’Inter ha tutte le carte in regola per farcela, e la Fiorentina può rientrare tra le prime quattro dopo la finale di Conference League qualche mese fa. Faccio il tifo per loro».

L’articolo Edmundo: «Inter? Ha le carte in regola per vincere, ma anche il Napoli…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG