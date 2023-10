Marcus Thuram è stata, sin qui, una delle note positive della stagione dell’Inter: contro il Bologna, nonostante sia apparso stanco ha fornito il quinto assist

Marcus Thuram è stata, sin qui, una delle note positive della stagione dell’Inter: contro il Bologna, nonostante sia apparso stanco ha fornito il quinto assist. Numeri da big in Europa.

Nessun giocatore ne ha serviti di più nei campionati europei ed è anche il primo attaccante in grado di fornire 5 assist nelle sue prime 8 presenze in assoluto in Serie A nelle ultime 20 stagioni.

L’articolo Thuram, i numeri di Tikus sono da Top in Europa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG