Edin Dzeko in Turchia sta vivendo la sua seconda giovinezza e, dopo aver lasciato l’Inter, sta trascinando il Fenerbahce in vetta all Super Lig.

L’attaccante bosniaco, infatti, ha segnato la rete che ha sbloccato il match col Kasimpasa. Il cigno di Sarajevo è salito così a 6 gol totali in campionato ed è secondo dietro a Mauro Icardi.

