Il Milan in casa per il momento ha vinto tutte e quattro le sfide giocate in casa e ora l’effetto San Siro dovrà servire anche contro il Napoli.

Effetto San Siro per i rossoneri con la carica dei 70 mila per cercare di contrastare la verve e la forza degli azzurri. Una partita insidiosa, ma che può regalare alla squadra di Pioli il primato in classifica e battere un’altra concorrente diretta per lo Scudetto dopo l’Inter. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Effetto San Siro per il Milan, la carica dei 70 mila per la sfida al Napoli proviene da Calcio News 24.

