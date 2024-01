L’esterno dell’Udinese, Kingsley Ehizibue, si è espresso così in vista del prossimo match in campionato contro il Milan

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale dell’Udinese, Kingsley Ehizibue, pensa già alla prossima sfida in campionato e lancia la sfida al Milan di Stefano Pioli.

LE PAROLE – «Vorrei segnare di nuovo al Milan. Tutte le partite per noi sono importanti, ma abbiamo l’occasione di vincere contro il Milan. In casa siamo più forti. Infortunio? Mi sono fatto male alla mano e ho bisogno della fasciatura. Nulla di grave, sarà solo per una o due settimane».

The post Ehizibue sfida il Milan: «Vorrei segnare di nuovo contro di loro, vogliamo vincere» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG