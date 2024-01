L’ex attaccante del Milan, M’Baye Niang, sta per risolvere il suo contratto con l’Adana Demirspor: il suo futuro sarà in Italia

Pronto il ritorno in Italia per M’Baye Niang. L’ex attaccante del Milan, attualmente in forza all’Adana Demirspor con la quale è in scadenza al 30 giugno 2025, sta per risolvere anticipatamente il proprio contratto. Per lui, secondo TMW, è pronto un ritorno in Italia.

In pole c’è il Genoa, più defilato l’Hellas Verona. Per il francese si tratterebbe di un ritorno in rossoblù, maglia che ha già vestito nel 2015.

