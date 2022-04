L’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha spiegato cosa significano tutti i goal segnati dalla sua squadra a tempo scaduto.

Stephan El Shaarawy, l’autore del goal che in piano recupero ha riacciuffato il Napoli per l’1-1 finale, ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN. “A fine partita nello spogliatoio ci siamo detti che se giochiamo con questo spirito possiamo andare lontano. La strada è giusta, partita tosta. Meritavamo più”.

Mourinho

“Tanti goal segnati dopo il novantesimo dimostrano che non molliamo mai. Un segnale positivo. Il gol è importante per tutti, ti da la fiducia che ti manca. Sono contento ma meritavamo di più. Questo pareggio ci da fiducia. Ovviamente crediamo al quarto posto e ci crederemo finché la matematica non ci condanna. Ci proveremo fino all’ultimo”.

