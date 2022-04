Il terzino della Juventus Mattia De Sciglio è convinto che la sua squadra avrebbe potuto lottare per lo Scudetto anche questa stagione.

Lunga intervista a L’Équipe di Mattia De Sciglio che ha illustrato gli obiettivi rimasti. “Allegri è molto pragmatico. Non è che non ami il bel gioco, ma cerca prima di tutto la solidità della squadra. È questo il vero segreto che ha contraddistinto il suo lavoro nel primo ciclo alla Juventus, per i nostri avversari era davvero difficile tirare in porta e sapevamo soffrire tutti insieme”.

Champions League

“È tornato, ma la squadra è molto diversa da quella che aveva lasciato. Siamo partiti male, poi abbiamo ottenuto una serie di 17 risultati utili senza mai perdere. Se non avessimo perso punti in maniera stupida oggi saremmo stati in lotta per il titolo. L’eliminazione in Champions League contro il Villarreal è stato un duro colpo da digerire, ma non abbiamo di certo sottovalutato i nostri avversari. Gli obiettivi che restano ora sono la Coppa Italia e finire nei primi quattro posti della classifica per conquistare la qualificazione in Champions. Dobbiamo accelerare perché possono raggiungerci le inseguitrici“.

