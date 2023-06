Elkann non pensa ad Allegri e al possibile incontro: è a Le Mans per la 24 ore. Alla celebre gara partecipa anche la Ferrari

John Elkann è a Le Mans per assistere da vicino alla celebre gara della 24 ore di Le Mans a cui prende parte anche la Ferrari.

I pensieri del numero uno di Exor, holding che gestisce la Juve, per oggi non sembrano rivolti alla questione Allegri e all’incontro che potrebbe avvenire nei prossimi giorni per mettere un punto fermo sul futuro dell’allenatore.

