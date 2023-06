Bergomi, ex capitano dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la sconfitta dei nerazzurri di Inzaghi nella finale di Champions League contro il Manchester City.

BERGOMI – «L’Inter se l’è giocata alla pari. Il calcio è fatto di scelte e Lautaro, per come è lui, non doveva trovare l’egoismo. Certo che non è colpa sua la sconfitta. L’Inter ha fatto una grande partita sapendo soffrire, peccato per le occasioni sprecate. Il Manchester City ha sentito la pressione e non ha giocato in modo sciolto. Dispiace aver perso tre finali e raccontarle con rammarico».

