Morata Juve, fattore Alice: «Tifa per un ritorno a Torino». Rivelazione sul futuro dell’attaccante dell’Atletico Madrid

Morata e la moglie Alice Campello non sono rimasti indifferenti al nuovo interesse della Juve.

A rivelarlo è Tuttosport, secondo cui la moglie dell’attaccante farebbe il tifo per tornare a Torino, città a cui sono molto legati e in cui stanno ultimando i lavori per una casa in loro possesso, come ha mostrato la stessa fashion blogger via Instagram. Che sia un indizio sul terzo ritorno di Morata alla Juve? L‘Atletico Madrid, dal canto suo, vorrebbe rinnovare il contratto dell’attaccante.

