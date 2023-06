Elkann: «Stellantis va molto bene, non ha bisogno di un intervento dello Stato». Le parole dell’AD di Exor

Il presidente di Stellantis e ad di Exor, la holding che controlla anche la Juve, John Elkann, ha parlato a margine di un incontro al Festival dell’Economia. Le sue dichiarazioni proprio su Stellantis.

ELKANN – «Gli Stati entrano nelle imprese quando vanno male e Stellantis va molto bene. Dai risultati che abbiamo avuto nel 2022 siamo in valore assoluto la società nel settore dell’automobile che ha avuto i risultati operativi più alti e nella nostra storia che nasce come Fiat tre secoli fa che poi è evoluta con Fca e oggi è Stellantis non abbiamo mai avuto nessun bisogno di avere lo Stato nel nostro capitale. Il nostro socio francese ha avuto delle difficoltà negli anni che hanno necessitato in quel caso di un intervento dello Stato francese».

