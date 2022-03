Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas si prepara ad affrontare il Portogallo nella finale dei playoff Mondiali.

Il jolly di centrocampo Eljif Elmas non vede l’ora di scendere in campo contro il Portogallo domani sera per giocarsi l’accesso ai Mondiali. Il giocatore del Napoli era squalificato e quindi non ha preso parte alla clamorosa vittoria contro l’Italia, ma domani sarà arruolabile; ecco le sue parole al sito ufficiale della nazionale macedone.

“La gara che ci attende potrebbe essere una delle più difficili di sempre, la più emozionante per i giocatori che sono qui. Abbiamo 90 minuti per realizzare un sogno che avevamo fin da bambini. Un sogno che non è solo il nostro, ma quello di tutto il Paese. Non possiamo perdere questa occasione, dobbiamo dare tutto in campo per poter raggiungere il Qatar”.

