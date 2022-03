Italia, Mancini ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro la Turchia, amichevole valida per il ranking.

Italia, Il tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha convocato 24 giocatori per la sfida in programma contro la Turchia, amichevole derivata dalla sconfitta nei playoff contro la Macedonia mentre per i turchi ottenuta dalla partita persa con il Portogallo. L’Italia giocherà per la prima volta nella sua storia sportiva a Konya, quindi sono 11 i precedenti match con la Turchia. La squadra azzurra è imbattuta, avendo ottenuto 8 vittorie e 3 pareggi (21 gol fatti, 5 subiti). L’ultimo match tra le due nazionali riguarda lo scorso 11 giugno, quando a Roma, l’Italia vinse con un convincente 3-0 nel match iniziale di EURO 2020.

Giorgio Chiellini

L’elenco dei convocati per domani: Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Lione); Centrocampisti: Nicolo’ Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan); Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolo’ Zaniolo (Roma).

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG