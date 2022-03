Il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha commentato il momento attuale della sua squadra trovando modo di difendere anche Roberto Mancini.

Paolo Nicolato ha parlato in conferenza stampa del match che attende la sua Under 21, inevitabile anche una domanda su Mancini e sulla nazionale maggiore. “Contro la Bosnia fobbiamo avere un buon approccio, dobbiamo fare e prendere entusiasmo dal gioco, ed essere concentrati a migliorare quegli aspetti anche tattici, come essere più presenti in campo e aiutare maggiormente i nostri giocatori offensivi che in questo momento non sono in grandissima condizione e quindi hanno bisogno del supporto della squadra e di aiuto”.

Roberto Mancini

“Dobbiamo essere alcune volte un po’ meno ottimisti nel gioco rispetto a quanto fatto contro il Montenegro, con molti giocatori che si proponevano, ma quando poi ogni volta che si perdeva la palla, si perdeva anche un anno di vita. In questo momento gli uomini contano meno delle idee. E’ un momento in cui noi dobbiamo mettere giù idee, gli uomini non sono un grande problema per me, e Mancini è l’ultimo dei problemi”.

