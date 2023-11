Elmas: «Siamo venuti per vincere con l’Italia, non per visita. E Spalletti…». Le dichiarazioni del centrocampista di Napoli e Macedonia

Elmas, centrocampista del Napoli e della Macedonia del Nord, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della partita contro l’Italia.

A SKY SPORT – «Siamo venuti qui per vincere, non per visita. Sappiamo che quando vinci contro squadre forti come l’Italia alzi il livello».

IN CONFERENZA STAMPA – «Spalletti lo conosco bene e non penso che farà un grande cambiamento. Sappiamo come gioca e credo che farà lo stesso lavoro che faceva al Napoli. Ci aspettiamo aggressione e possesso palla. Noi non vogliamo permetterglielo».

The post Elmas: «Siamo venuti per vincere con l’Italia, non per visita. E Spalletti…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG