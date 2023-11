Allegri preoccupato verso Juve Inter: cerca disperatamente quei gol per il 26 novembre dopo le reti arrivate dagli “outsider”

Allegri è preoccupato verso Juve Inter del 26 novembre. Come spiegato da Guardalà a Sky Sport 24, se l’allenatore pubblicamente mostra tranquillità, in verità è inquieto per l’astinenza di gol dei suoi attaccanti.

La Juve fino a questo momento ha costruito la sua robusta classifica grazie alle reti trovate dagli “outsider“. Ma per competere in alto deve ritrovare soprattutto i gol di Chiesa e Vlahovic che avevano iniziato la stagione con ottimi numeri. In casa Juve, insomma, si cercano gol disperatamente.

