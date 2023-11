Nazionali Juve settore giovanile, Pagnucco segna con l’Italia U18, Hasa illumina con una doppietta. Il resoconto degli incontri

Nella giornata odierna, giovedì 16 novembre 2023, alcuni bianconeri del settore giovanile sono stati impegnati con le proprie Nazionali. Ecco le loro prestazioni.

Tanti i bianconeri che sono scesi in campo da Azzurri. Si parte dai Primavera di Montero Bassino, Crapisto e Pagnucco che hanno sfidato con l’Italia U18 la Romania battendola 3-1 in rimonta. In rete proprio Pagnucco che ha mostrato di essere molto in forma. Trionfano anche i ragazzi della Next Gen Hasa e Turicchia, rispettivamente con l’Italia U20 contro l’Inghilterra per 3-0 con una grande doppietta del centrocampista bianconero, e con l’Italia U21 per 7-0 contro San Marino U21 (il terzino di Brambilla è entrato al minuto 46).

Un altro ragazzo di Brambilla sceso in campo è stato Rouhi che con la sua Svezia Under 20 ha pareggiato 1-1 contro la Danimarca U20 giocando 88 minuti.

Nella giornata di domani, venerdì 17 novembre 2023, scenderanno in campo Mbangula e Muharemovic rispettivamente contro Scozia Under 21 e Cipro U21.

The post Nazionali Juve settore giovanile, Pagnucco segna con l’Italia U18, Hasa illumina con una doppietta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG