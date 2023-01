L’ex giocatore rossonero, Urby Emanuelson parla del Milan, ecco cosa dice l’ex giocatore tanto apprezzato anche da Allegri.

Difficile dimenticare Urby Emanuelson, l’ex giocatore rossonero tanto visto nell’epoca Allegri nel Milan, parla proprio così dei rossoneri alla Gazzetta.it: “Seguo sempre la Serie A. Sono un tifoso del Milan. Spero che i rossoneri, l’Inter e la Juventus raggiungano presto il Napoli, così da vedere un campionato entusiasmante fino all’ultima giornata. Ero ad Amsterdam, allo stadio, quando gli azzurri hanno battuto l’Ajax 6-1. Mi hanno lasciato a bocca aperta: sono favoriti per lo scudetto.“

Conclude così: “Leao? Mi fa impazzire, mi ricorda Robinho. Quando un calciatore scende in campo in quel modo, con il sorriso stampato sul volto e tanta voglia di divertirsi, questo sport diventa magico. Finché sarà felice, Rafa sarà sempre in grado di cambiare le partite. Prima che arrivasse, al Milan non lo conoscevo. Maldini ha fatto un colpaccio. Lo stesso discorso vale per Tonali: sbaglio o sa fare tutto, sia in attacco che in difesa?.“

