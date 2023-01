Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita pareggiata con il Lecce. Le dichiarazioni

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN.

PAROLE – «Giocare in casa uno scontro diretto implica che si speri nel risultato pieno, ma il Lecce è in un gran momento, dunque non era facile. Dragowski? Ha interpretato la partita da portiere maturo, ha avuto presenza, ha giocato con semplicità e ha fatto ciò che doveva fare. Soffro molto i tanti gol subiti. Non amo i luoghi comuni, ma questa è stata la classica partita che se non devi vincere, devi cercare di non perdere».

